Liseli Genç Kızlar Dart il birinciliğinde İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonunda yapılan müsabakalarda dört okul mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi Elif Nur Acar, Emine Acar, Neziha Kızılırmak ve Sudaner Ural’dan oluşan kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğunu kazandı.

İskilip Danişment Fen Lisesi İdareciLLokman Tatlı antrenör Ali Candan yönetiminde Afra Yorgancı, Asem Semerci, Nisa Nur Sözer ve İklim Balaban’lı kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Özejder Sosyal Bilirler Lisesi Yağmur Koçak, İrem Berra Dincer, Zeynep Sak ve Eylül Rana Çeltek’den oluşan takımı ile üçüncü olurken Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İdareci Ergin Kartal antrenör Hamza Alaçam ve sporcular Buse Kepür, Sudenaz Yağlı, Zahide Nur Kıvrıç, Fatma Nur Çalışkaner’den oluşan kadrosu ile dördüncülüğü kazandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.