Çorumlu sanatçı Cemal Kurtoğlu, Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne aldı.

Kurtoğlu, Piribaba Parkı’nı dolduran vatandaşlara müzik dolu anlar yaşattı.

Cemal Kurtoğlu’nu dinlemeye gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kurtoğlu’na çiçek takdim etti.

Cemal Kurtoğlu, sanata verdiği destekten dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür ederek; “Çorum Belediyesi kültür müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiğimiz muhteşem konserimize, destekleri ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran Çorum belediye başkanımız sayın Dr Halil İbrahim Aşgın beye ve değerli ekibine, ve konserimize gelerek alanı dolduran kıymetli hemşehrilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum.” ifadelerini kullandı