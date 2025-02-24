Eskişehir’de yapılan Okullu Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın üç gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

20-23 Şubat tarihleri arasında Eskişehir’de yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında yıldız kızlar 60 kiloda mücadele eden Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi ve Baharspor kulübünde çalışmalarını sürdüren Sıla Uşak ilk turu bay geçti yarı finalde Sakaryalı rakibini finalde ise Bursalı rakibini yenen Sıla Uşak geçen yılın ardından da bu yılda Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Antrenör Hasan Çalışkan Sıla Uşak’ın derslerinde olduğu gibi sporda da başarılı olduğunu belirterek kendisini tebrik etti.

Şampiyonada Ecrin Hacer Saltan, Ceylin Hayal Eker ve Ömer Faruk Taşlıtepe final maçını kaybederek sıkletlerinde ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

Rüveyda Türker ve Azra İçer ise sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.