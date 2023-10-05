Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan emekli usta Kıyas Çetin, 4 tekerlekli mobiletine taktırdığı güneş paneli ile hiç şarj yapmadan istenilen menzile gidebilen bir sistem geliştirdi.

Uzun yıllar Muğla’nın Fethiye ilçesin de Safari Araçları ile gezi düzenleyen bir işletmede çalışıp emekli olduğunu belirten emektar usta Kıyas Çetin, işi gereği geziye çıkan elektrikli araçlarda hep şarj sorunu yaşandığını bu nedenle ek jeneratör kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Emekli olduktan sonra memleketi Osmancığa geldiğini ifade eden emektar usta Kıyas Çetin, satın aldığı kendine ait dört tekerlekli elektrikli mobiletin çatı aksamına 4 adet güneş paneli monte ettiğini ifade etti.

Çetin, kendi icadı ile geliştirdiği sistemle hiç şarj yapmadan tamamen güneş paneli yardımıyla güneşten aldığı enerji sayesinde 22 Volt, 24 Amper ile aracın istediği menzile ulaşılabildiğini belirtti. Geliştirdiği sistemle araç ileri ve geri hareket ettiğini, iki kişiyi taşıyan mobiletin Türkiye’de ilk olduğunu savunarak bu icadını daha da geliştirmeyi planladığını sözlerine ekledi.

ÇETİN; İSTENİLDİĞİNDE AYNI SİSTEM YAPABİLİRİM

Mucit Kıyas Çetin; kendi icadı olan sistemi araç sahiplerine de yapabileceğini belirtti. Çetin sözlerine şöyle devam etti. “Kendi aracım için yapmış olduğum sistemi özenle seçip hiç bir ayrıntıyı kaçırmadan otomobilde olan çoğu sistemi kurdum. Yaz kış hiç bir sıkıntı görmeksizin konforlu bir sürüş haline getirdim.

Bu ilk deneyimim olmasından dolayı eksiksiz tamamladığımı düşünüyorum. Buradan ilgilenen kişilere de seslenmek istiyorum. Eğer ki sizlerde bu konforda bir aracınız olsun istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin istediğiniz özellikte aracınızı hazır hale getirebilirim” dedi.