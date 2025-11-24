Arca Çorum FK, Bandırmaspor deplasmanında ilçede oturan Çorumlular tarafından otel girişinde çiçeklerle karşılandılar.

Kırmızı Siyahlı takım cuma akşam saatlerinde Bandırma’da kalacağı otele ulaştığında ilçede ikamet eden Çorumlu Yalçın ailesi çocukları ile birlikte takımı kapıda karşıladılar.

Çorumlular takımın tecrübeli ismi Yusuf Erdoğan ve Teknik Direktör Çağdaş Çavuş’a çiçek verdiler ve diğer futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek maçta başadiler dileğinde bulundular.