2025 yılında 6 milyar 208 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Çorum, yıllık bazda yüzde 44’lük artış kaydederek Karadeniz’in açık ara ihracat lideri oldu.

Sanayi altyapısının güçlenmesi, üretim çeşitliliği ve iç pazara bağımlılığı azaltan ihracat modeli, Çorum’u bölgenin ihracat üssü konumuna taşıdı.

Bölgenin lojistik ve ticaret merkezlerinden Samsun, 2025 yılında 1 milyar 673 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Limanı, treni, havaalanı bulunan Samsun'u ihracatta 5'e katlayan Çorum, Ankara-Çorum-Samsun demiryolu projesinin hayata geçirilmesi ve ikinci OSB'de hayata geçirilecek savunma sanayi yatırımlarıyla Çorum'un göç veren değil, göç alan iller arasında yer alması bekleniyor.

Yeni yatırımlarla sadece bölgenin değil, Anadolu'nun hatta Türkiye'nin en güçlü illerinden biri olmaya aday olan Çorum'un, 10 yıl içinde büyükşehir olmaya aday en yakın illerin başında yer alması öngörülüyor.

Sanayi ve tarım kenti olarak anılan Çorum'un, Çorumspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle şehrin havasının da değişmesi ve ekonomik başarılarıyla adından söz ettiren kentin sportif başarılarıyla da konuşulması bekleniyor.