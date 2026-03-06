Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çorum’daki 43 bin 954 çiftçiye toplam 1 milyar 841 milyon liranın üzerinde tarımsal destek ödemesi yapılacak.

Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla kademeli olarak hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Yapılacak ödemelerin, Temel Destek ve Planlı Üretim kapsamında Yem Bitkileri Desteği kalemlerinden oluştuğu bildirildi.

Destekleme ödemeleri, 6 Mart 2026 saat 18.00 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına kademeli olarak aktarılmaya başlanacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, emeğiyle toprağı işleyen ve üretime katkı sunan tüm çiftçilere hayırlı olmasını dilendi.

Açıklamada ayrıca, yeni üretim sezonunun çiftçiler için bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulunuldu.