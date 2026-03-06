Çorum’un köklü ailelerinden İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Timur Harzadın (56) vefat etti.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Harzadın, 2000 yılında Çorum SSK Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalıştı. Harzadın, Çorum’da meslektaşlarıyla diyaliz merkezi kurdu.
Renkli kişiliğiyle tanınan Dr. Harzadın spor, sinema, psikoterapist ve spor psikolojisi üzerine çalışmalar yaptı.
Dr. Harzadın, evli ve iki çocuk babasıydı.
Merhumun cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
