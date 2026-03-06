Yeni Trafik Kanunu araçların dışında değişikliği yasakladı. Araç içinde görüş alanına ekran ve cihazlar koymak da yasak. Oto sanayilerdeki aksesuar satan dükkanlar ıssızlaştı.

Yeni trafik düzenlemesine göre, yüksek sesle sokaklarda gezen araçlar da ceza alacak.

Araçlara sürücünün görüş alanına giren kamera veya ekran da konulamayacak.

Araçlara abart egsoz takılamayacak, renkli ışıklı aksesuarla araçlar süslenemeyecek, araçlar mümkün olduğu kadar fabrika çıkışlı haliyle trafikte kullanılacak.

Sokaklarda gürültü yaparak, drift atan, yüksek sesle müzik dinleyen, siyah camlı araçlarla insanları rahatsız edenlere yönelik yaptırımlar etkisini göstermeye başladı. Trafik polisleri, bu tür araçları durdurmaya, ceza yazmaya başladı.

21 BİN LİRA CEZASI VAR

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu tür aksesuarları sökmesi gereken şoförler, eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışınca, 21 bin lira ceza yazılıyor, kaçanlara da 200 bin lira idari ceza uygulanıyor. Araçlar trafikten men ediliyor.

AKSESUAR ESNAFI TEPKİLİ

Yasa maddelerinin uygulanmasının ardından oto saniyelerde araçlara bu tür aksesuar takan, büyük hoparlörleri araçlara monte eden dükkanlar ıssızlaştı.

Dükkan sahipleri sosyal medyada video çekerek tepkisini dile getiriyor.

Araçlarda izin almadan değişiklik yapılamayacağı gibi, bu araçlar trafikten men edilecek, yapılan eklemeler de sökülecek.