Eski Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin aday tanıtım programında konuşan MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Cumhur İttifakı ile birlikte Sungurlu’yu ayağa kaldıracaklarını belirterek; "Bu can bu bedende olduğu sürece Sungurlu’yu da Çorum’u da Türkiye’yi de ezdirmeyiz" dedi

Sungurlu’nun çok ciddi problemleri olduğunu belirten Kayrıcı; “Bu problemleri çözebilmek için tecrübe, sevgi lazım, gönüllü insanlar lazım. 45 gün sonra bir seçim var. Genel seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin liderliğinde her türlü ihanete karşı yüce yaradanın da desteğiyle vurduk, geçtik. Şimdi ülkemiz ve memleketimizin önünü açabilmek için bir seçimimiz daha var. Yerel yönetimler çok önemli. Türkiye’ye çok büyük hizmetler getireceğimize inanıyorum. Biz kimseyle kavga etmek için gelmedik. Dün de hizmet için çabaladık, bugün de hizmet için çabalıyoruz. Ben bu Sungurlu doğdum, bu memleketin ekmeğini yedim. Muhsin bey de yine Sungurlu’da doğdu ve ekmeğini yedi. Biz yarın burdan geçip gittiğimizde arkamızdan Allah razı olsun dedirtebilirsek ne mutlu bizlere.” ifadelerini kullandı.