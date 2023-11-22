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Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı, Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, AK Parti’den aday adaylığını açıkladı.

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Dere, daha sonra Kadeş Barış Meydanı’na kurulan platformda coşkulu kalabalığa seslendi.

Göreve gelirse yapacakları yatırım ve projelerle Çorum göç veren bir şehir değil, göç alan bir şehir haline getireceklerini anlatan Muhsin Dere; ‘Çorum’a yeni bir vizyon getirmek, Çorum’un çıtasını yükseltmek ve büyükşehir vizyonu ile yönetmek için bu göreve talibim.’ dedi

‘ÇORUM’U TÜRKİYE’NİN SANAYİ ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ’

Çorum’u Türkiye’nin sanayi üssü haline getireceklerini aktaran Dere;

“Çorum artık kabuğuna sığmıyor. Sungurlu’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında savunma sanayi fabrikalarımızın temeli atıldı. Sungurlu OSB’de 5 bin dönümlük alan vardı. 400 dönümü dolu, 4 bin 600 dönümü boştu şimdi ise Sungurlu OSB’de 1 metrekare boş yer kalmadı. 50 civarında fabrikanın inşaatı başladı. Sungurlu’da 30 bin nüfuslu bir ilçede bunları yapmışsak Çorum’a iki hatta üçüncü OSB’yi açabiliriz. Çorum OSB’de 170 civarında firma var ve OSB’de yer kalmadı. Biz inşallah Çorum’da Türkiye’nin sanayi üssünü kuracağız. Belediye başkanlığına talip olma nedenlerimden birisi budur. Çorum Türkiye’nin sanayi üssü haline gelecek.” dedi

Konuşmasında Çorum’un ulaşım sorununa da değinen Dere, gerekirse tramvay hatları kuracaklarını ifade ederek;

‘TRAMVAY HATLARI GETİRECEĞİZ’

“Ulaşım ve trafik sorununa çözüm bulacağız. Gerekirse tramvay hatları kuracağız ve Çorum’un 15 mahallesinin ulaşım sorununu çözeceğiz.” diye konuştu

Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Dere;

“6 Şubat Kahramanmaraş depreminde depremin yıkıcı etkilerini hep birlikte gördük. Bu yüzden Çorum’da da depreme dayanıklık gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm projeleriyle akıllı şehriler kuracağız. Güzel alanlarımız var, inşallah Çorum’un çevresi tamamen değişecek. Taşkın ve sel alanları var. İnşallah 1 Nisan’da göreve geldiğimizde hepsi adım adım başlayacak. Altyapı ve üst yapı tesislerini bitireceğiz. Devam eden projeleri hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Gençlere yönelik spor kompleksleri, alt yapı tesisleri, tiyatro ve kültür sanat tesisleri oluşturacağız. Yapılanlar var, üzerlerine koyarak devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

‘HEM ÇORUMSPOR’U HEM ÇORUM’U SÜPER LİG’E ÇIKARACAĞIZ’

Konuşmasında Çorumspor ile ilgili projelerine de değinen Dere, hem Çorumspor’u hem de Çorum’u Süper Lig’e çıkaracaklarını kaydederek;

“Oğuzhan başkan ile birlikte Çorumsporumuzu 56 yıl sonra 1.Lig’e çıkarttık. Çorumspor’a u yetmez diyoruz. Bu sene inşallah play off oynayacağız. Belediye başkanlığı dönemimde Çorumspor Süper Lig’e çıkacak. Sadece Çorumspor Süper Lig’e çıkmayacak, sanayide, turizmde, ulaşımda, altyapıda yapacağımız yatırımlarla Çorum’da Süper Lig’e çıkacak.” şeklinde konuştu