Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu öğrencisi Damla Ahıska, ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında il birincisi oldu.

Aşgın mazbatasını alıyor Aşgın mazbatasını alıyor

Damla Ahıska, ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında resim dalında yapmış olduğu eseriyle Çorum birincisi oldu.

Küçük kız, ödülünü Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'ten aldı.

Yavuz Selim İlkokulu yönetimi, Türkiye finalinde Çorum’u temsil edecek olan öğrencisine başarılar dilerken, emek veren öğretmenleri ve ailesini kutladı.

Bir 13 kişi, hastane ve şunu diyen bir yazı 'ÇORU IM LMİLLİEĞİTİM EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜĞÜ' görseli olabilir

Editör: Çorum Hakimiyet