Tiyatro Dördüncü Duvar Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, Çorum’un tarihini dünyaya tanıtmak için film projesini hayata geçiriyor. Projenin deneme çekimleri ise başladı.

Özgür Pehlivan film hakkında şunları dile getirdi: “Amacım Çorum’un binlerce yıl öncesinden günümüze tarihini yansıtacak olan film, oyunculardan sermayesine kadar yerli olacak. Asıl amacımız ise tiyatro severlerimizden ve akademimizin yetiştirdiği oyuncular ile dünya ya ilimizin tanıtmanın gururunu yaşamayı hedefliyoruz” dedi.