Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum-İskilip Devlet Yolu açılışı için Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Çorum’un bazı beklentileri olduğunu ancak zamanla o ihtiyaçları karşılamaya çalışacaklarını belirterek;

“6 yıl Karayolları Bölge Müdürlüğü yaptım ve Çorum’u iyi biliyorum. Çorum’da neler yapılması gerektiği konusunda bir devlet aklıyla gerekli tespitleri yaptık, yapıyoruz. Çorum’un sanayide ve üretimde geldiği bir seviye var. Biz de bunu daha yukarılara taşır, nasıl yükseltiriz diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çorum’u bölünmüş yollarla her tarafa bağlamış durumdayız. Sıcak asfalt çalışmalarımız, ilçe yollarında çalışmalar devam ediyor. Çorum’un ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.” dedi

HAVALİMANI KONUSUNA GİRMEDİ

Konuşmasında havalimanı konusunda hiç değinmeyen Bakan Uraloğlu, Çorum’un beklentileri olduğunu ancak bunun zamanla olabileceğine vurgu yaptı.

Uraloğlu; “Çorum’da bazı beklentiler de var. Biz siyaset yapıyoruz. Elbette yaptığımız işlerin vatandaşa doğru anlatılması noktasında hep beraber gayret edeceğiz.” diye konuştu

Konuşmasında Kırkdilim’e de değinen Uraloğlu; “İnşallah 2024 yılında Kırkdilim’i de bitirerek Çorum’u İstanbul ile karayoluyla en kestirme güzergahını da bölünmüş yol haline getireceğiz.” dedi

ÇORUM-İSTANBUL ARASI 3 SAATE DÜŞECEK

Hızlı tren ile Çorum ile İstanbul arasını 2.5-3 saate düşüreceklerini dile getiren Uraloğlu; “Uzun zamandır yürüttüğümüz bir çalışma o çalışmada Kırıkkale-Delice-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren projesi. Projeyi bitirdik ve yatırım programına aldık, ihale süreci ile ilgili de çalışmalar başladı. Biz bunu 2024 yılının ilk yarısında seçimden önce gerçekleştirebilir miyiz buna bakıyoruz. Biz bu ihaleyi yaptığımız zaman Çorumlu kardeşlerim burdan doğrudan Ankara’ya yüksek hızlı tren ile gidebilecek. Ordan İstanbul’a, Konya’ya, Karaman’a, Sivas’a, Mersin’e, gidebilecekler. Hızlı tren ile 1.5 saatte Ankara’ya gidebilecek. Oradan İstanbul’a 4 saatte gidiliyor ama Ankara-İstanbul hızlı trenini yaptığımız zaman 85 dakika olacak. Çorumlu vatandaşlarımız 2-5-3 saatte İstanbul’da olacak. Biz ileriyi görüyoruz, ihtiyaçları görüyoruz. Çorum’un ne zaman neye ihtiyacı olacak Çorum’daki bütün yöneticilerimizle tespit ediyoruz. Zamanı geldiğinde Çorum’un ihtiyacı nedir biz onu planlıyoruz. O ihtiyaçları da inşallah karşılayacağız.” ifadelerini kullandı

HER ALDIĞIMIZ BELEDİYE BİZE YÜK OLACAK AMA…

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Bakan Uraloğlu,

“Önümüzde bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinde il teşkilatımızın gayreti, performansı bizim için kıymetli. Çorum bunu şuana kadar hep gerçekleştirdi. Bu coğrafyada Çorum’un bir duruşu var. İlçe belediyeleri ve belde belediyeleri birkaç tane eksiğimiz var. İnşallah onları da 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hepsini almaya adayız. Aslında her aldığımız belediye belki bizim bakanlığa yük getirecek ama ben razıyım.” şeklinde konuştu