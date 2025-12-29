Çorum Şekerlemesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edilerek koruma altına alındı.

Çorum Belediyesi, Çorum'un asırlık lezzetlerini geleceğe taşımak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Çorum baklavasının ardından Çorum Şekerlemesinin de coğrafi işaretle tescillendiğini duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamada; coğrafi işaretli ürün sayısı 29’a yükseldi belirtilirken; "Gastronomide şehrimizin marka değerini güçlendiriyoruz. Çorum Şekerlememizin lezzeti tescillendi. Çorum mutfağını yaşatmaya, tanıtmaya ve hak ettiği değeri kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ÇORUM ŞEKERLEMESİ NASIL YAPILIR

Şekerleme (Çorum Yöresel) Tarifi İçin Malzemeler

Herhangi bi ölçü kabı olabilir ben çay bardağı ile yaptım (su bardağı, kase vs olabilir ama ölçü bu şekilde olacak) tam 1 tepsi çıktı 😊 gelelim yapılışına Margarini eritiyoruz suyunu alıyoruz pudra şekeri, suyu alınmış yağ ve unu ekliyoruz iyice yoğuruyoruz yuvarladığınız da şekil alıyosa olmuş demektir. Resimdeki gibi uzun yuvarlıyoruz çok büyük uzun keserseniz en altta ki 3lü şekil ortaya çıkar daha küçük yaparsanız çiçek ve buğday şekli yaparsınız. Çorum da çoğunlukla şekerleme bu şekilde oluyo şekil verilişlerini fotoğraflara bakarak yapabilirsiniz. 150 derece fırında 15-20 dk üzeri kesinlikle kızarmadan pişiriyoruz.

Yağın suyunu almak için eritiyoruz sonra dolapta bekletiyoruz kenarından birazcık kestiğimiz zaman altından suyu çıkıyo onu döküyoruz.

NOT: Kıvamını tutturmak biraz sıkıntılı oluyo tam ölçü bu ama eğer ki yağ fazla gelirse fırında dağılıp birbirine girebilir o yüzden kıvamını iyi ayarlamalısınız.