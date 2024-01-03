Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Beldesi'ne PTT ATM'si kuruldu.

Belde sakinlerinin yıllardır talebi olan ATM sorunu çözüldü. Para çekmek için ilçeye gelmek zorunda kalan vatandaşlar için beldeye PTT ATM'si kazandırdıklarını duyuran Aşdağuş Belediye Başkanı Mehmet Çelik;

"Beldemize kurulan PTT ATM'si hizmet vermeye başlamıştır. ATM kurulum sürecinde emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya'ya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay'a ve emeği geçen herkese beldem ve şahsım adına teşekkür ederim. Beldemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.