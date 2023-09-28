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Ev fiyatlarında yaşanan aşırı yükseliş vatandaşları düşündürmeye devam ediyor.

Çorum'da en düşük ev fiyatlarının 1 milyon TL seviyesine kadar çıktığı şu günlerde sosyal medyada yer alan ev videoları herkesi şaşırtıyor.

Çorum'un merkez nüfusu 5 bin olan Kargı ilçesinde bir evin fiyatı ise görenleri şaşırttı.

Çorum'da hatta deniz kenarı illerde bile bu fiyata ev bulunmazken, vatandaşlar ilanda iki katlı 700 metrekare evin 4 milyon 500 bin liraya satışa çıkarıldığını görünce 'bu kadarına da pes' dedi

Bir emlak sitesinde ilçede satışa çıkarılan bazı evlerin en düşük 1.5 milyondan satışa çıkarıldığı görüldü.