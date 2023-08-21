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Cumhuriyet Halk Partisi Bayat İlçe Başkanı Ali Ünlü oldu.

Mevcut İlçe Başkanı Metin Hıdır’ın yeniden aday olmadığı CHP Bayat İlçe kongresinde başkanlık için Ali Ünlü ile Ahmet Ekşi yarıştı.

Yapılan seçimde adayların oyları eşit çıkınca kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucu Ali Ünlü başkan seçildi.

Bayat İlçe Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını İl Başkanı Ümit Er yaparken, katip üyeliklere Mithat Altıncı ve Muharrem Bayram seçildi.

Kongre, İlçe Başkanı Metin Hıdır’ın açış konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Muharrem Bayram, Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 22.Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve Milletvekili Mehmet Tahtasız söz alarak 14 ve 28 Mayıs Seçimleri olmak üzere çeşitli konulara dair görüşlerini dile getirdiler.

Konuşmalarda 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, seçimlerde başarılı olmak için birlik ve beraberliğin sağlanması için herkesin elini taşın altında koyması gerektiğine dikkat çekildi.

Milletvekili Tahtasız da ilçenin sorunlarını Meclis’e taşımak için gayret göstereceğini belirterek, partililerden yeni seçilecek yönetime yardımcı olmalarını istedi.

ADAYLARIN LİSTESİ EŞİT OY ALINCA KURA ÇEKİLDİ

Konuşmaların ardından seçilen gidilen seçimler sonucunda; adaylar Ali Ünlü ve Ahmet Ekşi listesi, 21’şer oy aldı. Yapılan kura sonucunda İlçe Başkanlığı’na Ali Ünlü seçilirken, CHP Bayat İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluştu: Hüseyin Aşık, Ferhan Bahcıvan, Hüseyin Çakın, Bekir Cesur, Mehmet Çetin, Mehmet Coşgun, Kamil Avşar, Halis Karataş, Osman Ok, M.Celal Altıncı.

İL DELEGELERİ: Ali Ünlü, Lütfi Esankaya, Muharrem Bayram, Ali Aslanbaş, Metin Hıdır, Bekir Cesur.