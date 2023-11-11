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"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Çorum’da 34 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Geçmiş yıllarda Bayat'ta kaymakamlık yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı adına Bayat'ta Kaymakam Zülkif Dağlı Hatıra Ormanı oluşturuldu.

“Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes” sloganıyla düzenlenen etkinlikte Bayat ilçesinde oluşturulan Kaymakam Zülkif Dağlı Hatıra Ormanı’na protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılıyla fidan dikimi yapıldı.

ÇORUM'DAN 40'IN ÜZERİNDE TARIM ÜRÜNÜ İHRAÇ EDİLİYOR

Fidan dikim töreninde konuşan Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye’nin ve Çorum’un bereketli topraklar üzerinde olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak ilimizden geçiyor. Bundan daha güzel nimet olmaz. Çorum yüzölçümü olarak Türkiye’nin 9’cu büyük ili. Tarım şehriyiz. Gelirimizin yüzde 25’i tarımdan sağlanıyor. 40’ın üzerinde tarım ürünü ihraç ediyoruz. Çorum’un yüzde 38’i ormanlarla kaplı. Sadece Çorum’da değil. Gelece Nefes projesi Cumhurbaşkanımız himayelerinde başlatılan bir proje. Proje çerçevesinde 34 bin ağacımızı toprakla buluşturuyoruz. 2023 yılında 223 bin ağacı toprakla buluşturduk. 20 yılda 94 milyon fidan dikimi yapıldı. Bu sayıyı artıracağız. Hatıra Ormanımız 25 yıl önce oluşturuldu. Hatıra ormanın boş olan bölümlerine bugün fidan dikiyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilçemizi ziyaret ettiğimizde sayın kaymakamımız buraya ilk fidan dikimi yapıldığında çekilen fotoğrafı hediye etti. Bu benim için çok anlamlı ve değerliydi” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da, “Bizler kıyametin kopacağını bilsek bile, kıyamet kopmaya başlasa bile elinizde bir fidan varsa dikin diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. O nedenle ülkemizde boş bulunan her alana fidan dikerek ağaçlandıracağız” şeklinde konuştu.

ÇORUM'UN YÜZDE 38'İ ORMAN

Şuanda Filistin’de Müslümanların şehit edildiğini açıklayan Ahlatcı, “Her gün gencecik çocuklar, bebekler şehit ediliyor. Allah vatanımızda birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Allah bu vatan üzerinde kirli emelleri bulunanlara fırsat vermesin. Hergün Filistin’de ki kardeşlerimiz için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıdvan Kalelioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın himayelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Cumhuriyetin 100. yılına özel 81 ilde 2023 farklı lokasyonda milyonlarca fidan dikilerek, her ilde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kurulduğunu açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü’nün bu sorumluluk bilinci ile 2002'den bugüne 6 milyar fidanı toprakla buluşturulduğunu anlatan Kalelioğlu, “Orman varlığımız 2,3 milyon hektar artırıldı. Orman varlığımız 23,2 Milyon Hektara ulaştı. Orman varlığımızla dünyada 46. sıradan 27. sıraya yükseldik. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında; Avrupa'da 1. dünyada 4. sıradayız. Çorum ilinin ormanlık alanı 474 bin 883 hektar olup, yüzölçümünün yüzde 38’i ormandır. Orman teşkilatı tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin arttırılması için ceviz, badem, kestane, mahlep, kuşburnu gibi gelir getirici fidanlar dikilerek köylerimizde gelir getirici ormanlar oluşturulmaktadır. Ağacıyla, ormanıyla, toprağıyla taşıyla, suyuyla, bu vatan hepimizin. Geçmişte sadece odun kaynağı olarak düşünülen ormanlar, günümüzde yaşanabilir bir dünya ve insanlık için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Ormanlarımız geçmişten devraldığımız ve geleceğe devretmekte görevli olduğumuz en önemli hazinelerimizdir” dedi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ise Milli Ağaçlandırma Günü’nde daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir çevre bırakmak için milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi töreni gerçekleştirildi.

Programa İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. (İHA)