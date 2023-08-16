Çorum'un Dodurga Belediyesince yürütülen sondaj çalışmasında yeni bir su kaynağına ulaşıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki mezbahane yakınlarında yapılan sondaj çalışmasında 60 metre derinlikte su kaynağına erişildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yeni kaynaktan saniyede 10 litre su alacaklarını aktardı.
Sondaj çalışmasıyla bölgedeki mevcut su kuyusunu yedeklemiş olduklarına dikkati çeken Aydın, olası arıza durumlarında yedek kuyunun devreye gireceğini kaydetti.