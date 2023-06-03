MURAT ÇETİN

Çorum’da ilk hasadı geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen zeytin, büyük ilgi görüyor.

Türkiye'de Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yetişen zeytin geçtiğimiz yıl Çorum'da da yetiştirilmeye başlamış ve Osmancık'a bağlı Aşağızeytin köyünde ilk hasadı Vali Mustafa Çiftçi tarafından gerçekleştirilmişti.

Daha sonra Osmancık’ta kaymakamlık tarafından Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi hazırlandı ve İl Özel İdaresince desteklenen zeytin bahçeleri görenlerin de ilgi odağı oldu.

İlçenin geçim kaynağı olan Osmancık pirincinden sonra çiftçiler zeytine de yöneldi.

Geçtiğimiz günlerde Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Aşağızeytin Köyü’ne ziyarette bulunarak, zeytin bahçelerinde incelemeler yaptı. Dikim zamanında da bölgeye giden Kaymakam Akpay zeytin fidanlarının oldukça büyüdüğünü, projenin de başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.