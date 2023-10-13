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Çorum'un Oğuzlar İlçe Belediyesi’nin, Altın Koz Sosyal Tesislerini doğa turizminin merkezi haline getirmek için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Oğuzlar Belediyesi, Obruk Barajı sahilinde muhteşem doğasıyla büyüleyen Altın Koz Sosyal Tesisleri’nin potansiyelini arttırmak ve daha fazla turiste hitap etmek için tesis civarındaki eğimli araziler karavanların konaklayabileceği şekilde düzenlendi. Tesis çevresinde yerli, yabancı tüm karavan tatilcilerine kapılar açılacak.

Oğuzlar'ın turizm potansiyelini arttırmak için sürekli yenilik, sürekli gelişimi hedefleyerek çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, "Altın Koz Sosyal Tesislerimiz bünyesine kazandıracağımız karavan park ve yakın zamanda yapılacak bungalov evler ile ilçemizin turizm potansiyeli artacak, bacasız sanayi turizm ile ilçemiz büyüyecek. gelişecek. Yaptığımız çalışmaların turizme sağlayacağı katkı ilçemize hayırlı olsun.”dedi.