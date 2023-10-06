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Çorum Alaca ilçesine kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi için yer arayışları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da geçtiğimiz Ağustos ayında artan gıda fiyatlarına karşın ‘Kent Tarımı Projesi’ kapsamında 100 Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulacağını açıklamıştı. Alaca'ya da bu kapsamda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması hedefleniyor.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ile biraraya gelerek Organize Sanayi Bölgesi için yapılan yer tespit çalışmalarının değerlendirildiği teknik bir toplantı düzenledi.

Edinilen bilgilere göre 2017 yılından bu yana Alaca'ya Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar devam ediyor.