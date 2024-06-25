Çorum Alaca ilçesine bağlı Gazipaşa köyünde köy muhtarı Muttalip Gül, geçtiğimiz günlerde makamından tüm köye seslendi.

Köy muhtarı yaptığı anonsla herkesi şaşırttı.

Köylülerin aşırı su kullanımına sitem eden muhtar Gül, bayram tatili dolayısıyla bir hayli kalabalık geçen günlerde köylerde su kullanımı da haliyle arttığına dikkat çekti.

Yaptığı anonsla köy sakinlerini uyaran köy muhtarı da vatandaşların suyu aşırı kullanımına sitem etti.

‘24 saat motor çalışıyor bu köye su yetmiyor’

24 saat su motorunun çalışmasına rağmen yetmediğini belirten Muhtar Gül;

“24 saat motor çalışıyor, bu köye su yetmiyor. Yazık günah, namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapınızın önünde boru patlıyor söylemiyorsunuz. 24 saat motor çalışıyor ama su yine de yetmiyor. Vallahi yazık” şeklinde köy halkına seslenerek sitem etti.