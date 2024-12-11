Çorum’un Ortaköy İlçesi’nin Kavakalan Köyü’nde bulunan keskin viraj, özellikle kış mevsiminde büyük bir tehlike arzediyor.

Virajın düzenlenmesi için 15 yıldır söz veren yetkililer, şimdi de programın iptal edildiği gerekçesi ile çalışmaya başlamak istemiyor.

15 YILDIR OYALADILAR, ŞİMDİ DE

PROGRAMDAN KALDIRILDI

Konuyla ilgili sıkıntılarını dile getiren Ortaköy - Kavakalan Köyü eski muhtarı Ali Koçak, “Köyümüzde keskin bir viraj var. Burada zaman zaman kazalar yaşanıyor. Kışın 4 km gidiyoruz, 50 metrelik viraj yüzünden geri dönmek zorunda kalıyoruz.

2022 – 2023 yıllarında bu virajı düzeltmek için Encümen kararı alındı. Önceki dönem Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal ve önceki dönem Valimiz Mustafa Çiftçi’nin iyi niyetli yaklaşımına ve talimatlarına rağmen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, dozer göndermedi, çalışmaları başlatmadı. Tüm yasal işlemleri tamamlanmış, Encümen kararı alınmış olan viraj için çalışma yapılmadı. Bizleri sürekli oyaladılar. Viraj için 3 kez dilekçe verdik, 2 tanesine red verilirken, son dilekçemiz kabul edildi. 15 yıldır sürekli “hayır” diyen yönetim, şimdi de Karayolları izin vermiyor diye programı iptal etti. Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Tahtasız da virajın bir an önce düzenlenmesi için girişimlerde bulunmasına ve devreye girmesine rağmen Özel İdare, yolu bir türlü yapmadı. Virajın bir an önce düzenlenmesi için yeni Çorum Valimiz Ali Çalgan’ın destek ve duyarlı yaklaşımlarını bekliyoruz” dedi.