Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili Köyü’ne akaryakıt istasyonu kurulması, Kemallı ve Derekışla köylerine ise güneş enerji santrali inşa edilmesi gündeme alındı.

İl Genel Meclisi’nin Mart ayı toplantısı Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının gündem maddeleri arasında, Sungurlu’daki üç köyde yapılması planlanan yatırımlar da yer alıyor.

Mecliste, Arifegazili Köyü’ne bir akaryakıt istasyonu kurulması için gerekli düzenlemelerin görüşülmesi beklenirken, Kemallı ve Derekışla köylerine de güneş enerji santrali kurulması ele alınacak.