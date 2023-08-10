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HURŞİT BOZKURT

Kargı Abdullah Yaylası, doğal güzellikleri, temiz havası ve geniş rekreasyon alanlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Türkiye'nin doğal cennetlerinden biri olan Abdullah Yaylası, eşsiz manzarası, konaklama olanakları ve trekking parkuruyla doğa turizmi tutkunlarını cezbediyor.

Çorum'un en yüksek dağı olan Köse Dağı üzerinde yer alan Abdullah Yaylası, hem Çorum'a hem de Kargı ilçe merkezine ulaşımı kolay bir konumda bulunuyor. Yayla, tüm bu özellikleriyle doğa severlerin yeni gözdesi haline geliyor.

Yaylada 22 yataklı konaklama ünitesi, 120 kişilik restoran ve 1000 kişilik piknik alanı bulunuyor.

Bu olanaklar, ziyaretçilere doğanın kucağında huzurlu bir konaklama deneyimi sunuyor. Ayrıca yayla, 12 kilometre uzunluğundaki trekking ve atlı doğa turizmi parkuruyla da doğa sporlarına meraklı olanlara hitap ediyor.

Yaylanın güzergahında bulunan Otuz İki Çatal Çam isimli ağaç, bölgenin doğal simgelerinden biri. Yine güzergahta bulunan Oynar Yaylası'ndaki yangın gözetleme kulesi, manzara severler için kaçırılmayacak bir nokta.

Abdullah Yaylası, hem kamp yapmak hem de doğa yürüyüşleri için ideal bir nokta. Ana kamp alanında su olanakları mevcut ve buradan yayla çevresindeki çeşitli yerlere günübirlik yürüyüşler düzenlenebiliyor.

Çorum'un doğal güzelliklerinden biri olan Abdullah Yaylası, tatilcilerin, doğa severlerin ve fotoğrafçıların yeni uğrak noktası olmaya aday.

Bu doğal cenneti keşfetmek ve eşsiz manzaralarında unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler, Abdullah Yaylası'nın kapılarını aralıyor. Yayla, kendine özgü bitki örtüsü, temiz ve bol suyu, konaklama olanakları ve trekking parkuruyla doğa turizmine yeni bir soluk getiriyor.