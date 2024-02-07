Çorum’da Organize Sanayi Bölgesinde aromatik yağ üreten Naturoil Gıda, 7 yılda ikinci kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girmeyi başardı.

Anadolu Kaplanı Çorum’da ürettikleri yağları tüm dünyaya duyuran, 7 kıtaya ihraç eden Naturoil Gıda, Amerika pazarında da Herbal Wind Black Seed Oil markası ile adından söz ettirmeye başladı.

7 YILDA İKİNCİ KEZ TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETİ OLDU

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girmeyi başaran ve Çorum’un çörek otu yağı markasını tüm dünyaya duyuran Naturoil Gıda, kapılarını gazetemize açtı.

Çörek otu yağında dünyada söz sahibi firmalardan olan Naturoil Gıda sahibi Osman Ocaklı; “Sürekli kendini geliştiren, araştırmacı, yeniliğe açık kadromuzla en iyiyi üretmek için çaba sarf ediyoruz.” dedi

Firma 70’e yakın aromatik yağ üretimi yaptıklarını ve ürünleri Amerika başta olmak üzere Avrupa, Asya, Uzak Doğu, Afrika ülkelerine ihraç ettiklerini belirten Osman Ocaklı, hedeflerinin üretim ve istihdamı daha da artırmak olduğunu ifade etti.

HERBAL WİND BLACK SEED OİL MARKASIYLA AMERİKA PAZARI’NDA

Herbal Wind Black Seed Oil markasıyla Amerika pazarında yer almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Ocaklı, Avrupa, Asya ve Amerika pazarının yanı sıra Türkiye’de de zincir marketlerin raflarında yer aldıklarını söyledi.

10 BİN DÖNÜM ÜZERİNDE ÇÖREK OTU EKİMİ YAPIYORUZ

Çorum’un çörek otu üretiminde Türkiye’de ilk 3’te yer aldığını belirten Osman Ocaklı, Naturoil Gıda olarak Çorum ve bölgede çiftçilerle sözleşmeli olarak 10 bin dönüm üzerinde çörek otu ekimi yaptıklarını kaydederek; “100’den fazla bitkiden elde ettiğimiz 250’den fazla ürün çeşidi ile yerini alan firmamız, daha iyi hizmet verebilmek için kurulduğu günden bugüne güvenli gıda üretimi için gelişmiş teknolojik altyapısına yatırımlarını sürdürmektedir. Çorum ilinin yanı sıra, İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de emek veren çiftçilerimizin üretimine destek olarak yerel ve ulusal gelişime katkı sağlamaktayız. Firmamız kaliteli ürün üretebilmek için gerekli donanıma sahip üretimden dağıtım ağına, bayiler ve satış noktalarıyla büyük bir ailedir.

Tıbbi aromatik bitkisel ürünler sektörünün 2003 yılından bugüne yükselen değeri olarak tıbbi aromatik bitkisel yağlar, tıbbi aromatik bitkiler, bitki aromaları, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri kategorilerinde 2000 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisimizde insan sağlığına en uygun şekilde ürettiğimiz doğal ürünlerimizi, “üreticiden tüketiciye” prensibiyle uygun fiyat ve sorunsuz teslimat süreçleri ile sunmayı amaçlıyoruz. Firmamız 2003 yılında doğal bitkisel aromatik yağ üretimine başlamış olup, en iyi, en kaliteli üretimi ilke edinmiştir. Yenilikçi, kendini yenileyen, geliştiren, teknolojiyi takip eden bir firma olmanın yanı sıra çevreye saygılı, topluma ve insanlığa faydalı olmaya çalışan bir firma olma gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz, tüm insanlık için her zaman tercih nedeni olan, günümüzde önemini daha iyi kavradığımız doğal ürünlerin üreticiden tüketiciye sürdürülebilir bir kalite yönetimi anlayışı ile sunmaktır. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz tüm üretim süreçlerimiz kalite politikamız gereği sürekli denetliyor; ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğimiz konusunda içgörümüzü yükseltmeye çalışıyoruz. Naturoil olarak bugün 250’den fazla ürün çeşidini siz değerli müşterilerimize sunarken, 20 yıllık birikimimizle kaliteyi geleceğe taşımak için çaba göstermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.