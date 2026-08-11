Çorum-Merzifon Demiryolu Projesi’nde uzun süredir beklenen ihale süreci tamamlandı ancak ihaleye itiraz yapıldı.

TCDD'nin Merzifon-Havza Demiryolu ve Çorum-Merzifon Demiryolu altyapı inşaatı ihalelerinin sonuçlarına itiraz yapıldı.

Yatırımlar Dergisi'nin haberine göre, yaklaşık 66 kilometrelik Çorum-Merzifon Demiryolu Projesi’nde hattın altyapı ihalesine Bayburt Grup, Özgün Yapı, Şenbay Grup ve Şenbay Madencilik iş ortaklığı 48 milyar 145 milyon 840 bin liralık teklifle en avantajlı teklif sahibi olmuştu.

Merzifon-Havza Demiryolu projesinde ise 36 milyar 279 milyon teklifi ile Özaltın İnşaat-Mapa İnşaat iş ortaklığının kazandığı bilgisi isteklilere tebliğ edilmişti.

37 kilometrelik bu demiryolu projesine de itiraz yapıldı.

Yapılan itirazların ardından ihalenin kesin sonucunun açıklanması ve ve onay süreçlerinin tamamlanmasıyla yüklenici firmanın sözleşmeye davet edilmesi bekleniyor.