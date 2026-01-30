Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 1 Şubat Pazar günü Abide Kavşağı'nda yapacağı miting dolayısıyla pazar günü bazı cadde ve kavşaklarda araç parkına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "1 Şubat 2026 Pazar günü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in katılımıyla ilimiz Abide Meydanında gerçekleştirilecek olan miting dolayısıyla, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 08.00 itibariyle İnönü Caddesi üzeri Garanti Kavşağı ile Tuzcular Kavşağı arası iki

yönlü, Fevzi Çakmak Caddesi üzeri Türk Telekom Kavşağından Tuzcular Kavşağı istikametine tek yönlü araç parklanmalarına müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araçlarını bu bölgeye park etmemeleri hususu önemle rica olunur." denildi