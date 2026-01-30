Çorum’da Çarşamba gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya, ailesini ve sevenlerini endişeye sevk etti.

Çorum merkez Kumçelteği Köyü’nden olan Ali Osman Kaya, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında evden ayrıldı.

O saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yakınları, yaşlı adamın gidebileceğini düşündükleri tüm yerleri tek tek aradı ancak arayışlar sonuçsuz kaldı.

Endişeleri her geçen saat artan aile, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirerek resmi kayıp başvurusunda bulunuldu.

Ali Osman Kaya’yı gören ya da yerini bilen vatandaşların, güvenlik güçlerine ya da 0537 342 72 62 numaralı telefona bilgi vermeleri istendi.

Ailesi, umutla gelecek bir haber beklerken, tüm Çorum halkından duyarlılık çağrısında bulundu.