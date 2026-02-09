Çorum'un Alaca ilçesinde dorsesindeki yükün yüksekliği nedeniyle kablolara takılan kamyon, elektrik ve telefon hatlarını kopardı.

Olay, Yozgat Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, dorsesindeki yükün yüksekliği nedeniyle cadde üzerinde seyir halindeyken elektrik ve telefon kablolarına takıldı.

Kabloların kopmasıyla yol kenarında bulunan telefon hattına ait direk kırılarak zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ile telefon ve elektrik dağıtım şirketlerine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, kopan kablolar ve kırılan direğin onarımı için çalışma başlattı.