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Ulaştırma Bakanlığı'nın bu yıl 5 önemli ihaleye çıkacağı belirtildi.

Bunlardan birinin de yıllardır ihale edilmeyi bekleyen Kırıkkkale-Çorum hızlı tren projesi olduğu açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yılın sonuna kadar 5 önemli demir yolu projesinin ihale süreçlerini tamamlayacak.

Bu projelerinin en önemli ayağını oluşturan Ankara İstanbul Sürat Demir Yolu Projesi 26 yıldan fazladır gündemde bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2023 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda, yılın ikinci altı ayında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projeleriyle ilgili planlanan ihalelere ilişkin bilgilere yer verildi.

Bu kapsamda, yıl sonuna kadar ihaleye çıkılacak Ankara İstanbul Sürat Demir Yolu Projesi ile Ankara-İstanbul arası yolculuk süresinin 80 dakikaya inmesi amaçlanıyor.

ORTA KORİDOR TAMAMLANACAK

AK Parti'nin seçim beyannamesinde İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren açılışının 2028 yılına kadar yapılacağı bilgisine yer verilmişti. Yıl sonuna kadar ihale süreçlerinin tamamlanacağı bekleniyor.