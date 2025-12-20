CHP Çorum Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın kendisi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın yaptığı açıklama ile ‘yalan’ demesine tepki gösteren, “Çorum’u biraz olsun seviyorsanız, hamaseti bırakın hükümet olarak Çorum’un ihtiyacı olan yatırımlara ve yarım kalan projelere yönelin” ifadelerini kullandı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Gelsin hangisi yalanmış hangisi gerçekmiş birlikte bakalım. Bütçede yaptığım konuşma 5 dakikayla sınırlı olunca AKP’nin kara kaplı defterindekileri de mecburen özetlemek zorunda kalmıştım. Madem öyle istedi, biraz daha genişletelim. Bilgilerle, belgelerle, fotoğraflarla gerçekleri ortaya koyalım. Öncelikle iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırmak gerek. İğneyi kendine batırmayı beceremeyenlerin, lüks yaşamlarından ödün veremeyenlerin yoksulluk çeken emekliyi de asgari ücretliyi de anlamasına imkan yoktur. Tepkilerden korkup çarşıya pazara inemeyenlerin, çöpten ekmek toplayanlara, ucuz ekmek ve ucuz et kuyruklarına gözlerini kapatması da bu iktidarın mensupları için gayet normaldir. 23 yıldır yaptıkları; Halkı kandırmaktır.

Yandaşlarını zengin etmektir. Ekonomiyi batırmaktır. İçeride ve dışarıda ülkeyi çıkmaza sokmaktır. Unuttukları ise utanmaktır. Gerçekler acıdır. Acıtsa da gerçekleri kabul etmek bir erdemdir. Her ne kadar gerçekleri kabul etmeseler de biz gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz. Dün dediklerini bugün unutanların, çay-simit hesabı yapıp, bir yüzükle gelip yedi ceddine yetecek servet yapanların, gerçekleri inkar etmesi, halka tepeden bakması onlar için olağandır. Gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır ve acıdır” dedi.

Tahtasız açıklamasında Çorum ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Çorum’da ve Türkiye genelinde özellikle emar, ultrason ve ameliyat randevularının aylar sonrasına verildiği yalan mı? 530 bin Çorumlu için yalnızca bir ortodonti, bir çene cerrahı, bir pedodonti, bir restoratif ve bir protez uzmanı var. Bu alanlarda tek uzman olduğu için hastalarımız aylar sonrasına dahi randevu alamıyor. Ortodonti ise iki yıl sonrasına randevu veriyor. Endodonti uzmanımız ise hiç yok. Bunlar yalan mı?

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birçok branşta tek doktor var. Bazı branşlarda hiç doktor yok. Vatandaşlarımız muayene sırası, ameliyat sırası bulmakta zorlanıyor. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk kardiyoloji ve çocuk endokrin doktoru olmadığı yalan mı?

AKP iktidarına tavsiyem; bana laf yetiştirmek yerine şahsıma randevu vermeyen Bakanlarınızın kapısını aşındırın. Çorum’un yarım kalan yatırımlarının peşine düşün, ısrarla ödenek isteyin. Çıkın karşılarına, çalın kapılarını; “Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, temeli 27 yıl önce atılan Çorum Havaalanı yeniden yatırım programına alınmalıdır. Çorum’da uzman doktor eksiklikleri giderilmelidir. Çorum Devlet Hastanesi bir an önce açılmalıdır. Çorum Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde tek doktor olarak hizmet verilen branşlardaki doktor eksikliği giderilmeli, endodonti uzmanı atanmalıdır. İlçe Devlet Hastaneleri'ndeki uzman doktor eksiklikleri giderilmeli, tek olan ambulans sayısı artırılmalıdır. Harmancık, Serban, Dağkarapınar, Şeyhmustafa köyü Göletleri, Uğurludağ Başkışla, Ortaköy Aşdağul, Alaca Küçükhırka, Bayat Akseki Göletleri tamamlanmalıdır. İncesu, Aşdağul, Senemoğlu ve İskilip Kargın sulama kanalları, İskilip Kayaağzı ve Yukarıörenseki Göleti, Yozgat Süreyyabey Barajı'ndan Alaca ve Ortaköy'e sulama kanalları, Kargı Aksu Göleti ve Tabiat Parkı yapılmalıdır. Alaca Şehitnizam, İbrahimköy, Ortaköy Kızılhamza, Osmancık Dutludere sulama kanalları ve Sungurlu Diği ve Kırankışla göletleri ve Uğurludağ'ın Tımarlı Projesi tamamlanmalıdır. Çorum-Osmancık yolu ve Çorum Kırkdilim Tüneli yıllardır maalesef bitirilmedi. Yine, Çorum-Alaca, Çorum-Mecitözü, Çorum-İskilip yolları tamamlanmalıdır. İskilip-Tosya yolu, İskilip Sahil yolu, Boğazkale, Alacahöyük, Ortaköy, Şapinova turizm yolu yapılmalıdır.

Kırkdilim tüneli artık açılmalıdır. Çevre yolu şehir içinde kaldı. Acilen ölüm kavşağı haline dönen İlim Yayma ve Gıda Toptancılar kavşağı düzenlenmelidir. Kuzey çevre yolu biran önce yapılmalıdır. Organize Sanayii’ne arıtma tesisi yapılmalı ve belediyeye ait katı atık tesisinin kapasitesi arttırılmalıdır. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin içme suyu arıtması ve katı atık arıtmasının derhal yapılmalıdır. Derinçay ölüm saçıyor bir an önce önlem alınmalıdır. Çorum, Uluslararası Kültür Yolları destinasyonuna dâhil edilerek Hitit Köyü Projesi ve Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon Projesi hayata geçirilmelidir. Mecitözü Beke Kaplıcası restore edilmelidir.

Acemi birliği sözümüz vardı. Yatılı Bölge Okulları’nı atıl olarak beklemekten kurtarılmalıdır. Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü Tıp Fakültesi sağlık kompleksi yapılmalıdır” deyin! Cesaretinizi toplayın, önünüzü ilikleyin ve bunları deyin.

Çorum’u biraz olsun seviyorsanız, hamaseti bırakın hükümet olarak Çorum’un ihtiyacı olan yatırımlara ve yarım kalan projelere yönelin. Siz ne kadar yalanlamaya çalışsanız da gerçekler ortada. Bu halk size inanmıyor artık ama son kez bi gayret edin. İktidarınızın sonuna geldiniz, Giderayak Çorum’a hizmet edin ki ilk genel seçimden sonra Çorum sokaklarında gezmeye biraz yüzünüz olsun. Şunu bilin ki; Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu halkın ve bu ülkenin tüm sorunlarını biliyoruz, Parti Programımızda açıkladığımız çözümlerle iktidara geliyoruz. Bugün ülkenin ana muhalefet partisi, anketlerin birinci partisi, yarının iktidar partisi mücadelemize devam ediyoruz. Kimseye kötülük yapmaya değil; 86 milyona elini uzatmaya, barışmak gerektiğinde barışmaya, birlikte mücadele gerektiğinde birlikte mücadele etmeye, bu ülkeyi kalkındırmaya, birlikte büyümeye, birlikte kazanmaya, kardeşçe paylaşmaya, kardeşçe yaşamaya geliyoruz.” (Haber Merkezi)