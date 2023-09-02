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Sungurlu’da 2001 yılında kurulan ve son yıllarda savunma sanayi yatırımları ile önemli bir konuma gelen OSB’nin son etabının da yatırıma açılmasıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşılırken, Osmancık'ta da Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrikaların inşaatı hızla yükseliyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, OSB’de 16 firmaya yapı ruhsatı verildiğini, 6 fabrikanın üretime başladığını, 10 fabrikanın inşaatının sürdüğünü bildirdi.

Başkan Gelgör, “İlave 300 dönüm genişleme alanı ile yeni yatırımcılar için ek arsa üretiliyor. Osmancık sanayisiyle bölgenin yıldızı olacak.” dedi.

Sungurlu'da da OSB’yi genişletme çalışmaları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bakanlığın onayıyla OSB’ye 5 bin dönüm arazinin daha eklenmesi planlanıyor.

70’e yakın fabrikanın yapılması için çalışmaların sürdüğü bölgenin, genişlemesiyle birlikte istihdama büyük katkı sağlaması bekleniyor.