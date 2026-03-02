İsrail-İran-ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 3. gününde de devam ediyor.

İsrail ve ABD hava saldırıları İran'ı vururken, tüm dünya savunma savunma sistemlerinin önemini bir kez daha anladı.

Türkiye son 23 yılda savunma sanayinde tarihi adımlar atarken, Çorum'da da ciddi atılımlar yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arca ve Gold Force firmalarıyla savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan fabrikalar hızla büyürken, yeni savunma sanayi yatırımlarıyla Çorum savunma sanayi üssü olma yolunda ilerliyor.

Türkiye’nin savunma sanayisinde yükselen yıldızlarından biri olan ARCA Savunma, 2025 yılında BAYKAR'ı bile geride bırakarak ihracat şampiyonu oldu.

Sadece bir ayda tüm Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisi üretebilen ARCA, dünya kamuoyunun gündeminde.

Hem Arca- hem de Ahlatcı Samsun yoluna kurulacak 2.OSB'ye yeni savunma sanayi yatırımları yapacak.

İsrail-İran-ABD savaşıyla birlikte gündem olası Türkiye-İsrail savaşına çevrildi.

Savunma sanayinde stratejik üretimler yapan bir il olan Çorum, başkent Ankara'ya da yakın olmasından dolayı da kritik bir il haline geldi.

Çorum-Samsun yoluna yapılacak olan füze ve roket yakıtı tesisi, Türkiye’nin savunma sanayiindeki tedarik zincirinin en kritik halkalarından birini tamamlayacak.

Özellikle son yıllarda yerli füze sistemlerinde kaydedilen aşama göz önüne alındığında, yakıt teknolojisindeki dışa bağımlılığın sonlanması stratejik bir zorunluluk haline gelmiş durumda.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren savunma sanayi firmalarını korumak amacıyla geçtiğimiz yıl hava savunma sistemleri kurulmaya başlanmıştı.

OSB’de bulunan İhtisas Savunma Sanayi kampüsünün giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kara ve hava saldırılarına karşı drone-savar ve diğer teknolojik cihaz ve ekipmanlarınca korunuyor ama daha stratejik hava savunma sistemlerinin Çorum'a entegre edilmesi büyük önem arz ediyor.

Zira Organize sanayi bölgesinde barut, fişek, kapsül, C4 plastik patlayıcı, roket, havan ve topçu mühimmatları ile namlu fabrikaları gibi Türkiye'nin savunma ihtiyacını karşılayacak çok önemli ürünler üretiliyor.