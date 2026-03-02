AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP yöneticilerinin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin ziyaretiyle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamaların Çorumluların vicdanında karşılık bulmayan haksız değerlendirmeler olduğunu ifade eden Milletvekili Ahlatcı, CHP temsilcilerinin Bakan Çiftçi’yi tarafsızlıkla suçlamasını eleştirerek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden haberlerinin olmadığını söyledi.

Ahlatcı, açıklamasında şunları söyledi: “Merak ediyorum sayın Mehmet Tahtasız, geçtiğimiz günlerde meclise yemin etmek için gelen İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’ye partiniz ve sizler her türlü saygısızlığı, hakareti yapacaksınız, gazi meclisi şov yerine çevirip, milletin kürsüsünü işgal etmeye yeltenip bakanın yemin etmesini engelleyeceksiniz sonrada Çorum’a gelen bakanımıza tarafsızlık vs. diyerek laf söyleyeceksiniz.

İftara davet edildiğiniz halde gelmeyecek, sonrasında devlet terbiyesinden bahsedeceksiniz. Nezaketi sadece karşısındakinden bekleyip kendinizi milletin iradesinden üstün gören bu zihniyetle, bırakın bakanımızı, Cumhurbaşkanımıza bile saygısızlık yapacaksınız, sonra dönüp makama olan saygıdan bahsedeceksiniz.

Sadece Çorum’un değil, ülkemizin değeri olan İskipli Atıf Hoca’ya ipe sapa gelmez iftira atacaksınız ama genel başkanınız ülkemizi İngiltere’ye şikayet ederken, Batıdan medet umarken sus pus olacaksınız.”