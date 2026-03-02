Çorum İnsani Değerler Platformu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Platform yaptığı açıklamada mazlumların kanı üzerine kurulan hiçbir düzeni meşru görmedikleri belirtilerek, bölgedeki saldırıların yalnızca İran’ı değil, uzun vadede Türkiye’yi de hedef alabileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazze'deki soykırımın mimarları ABD ve Siyonist çete bir süredir İran'a yönelik tehditleri artırmış durumdaydı. Trump'ın akıl ve mantık dışı politikalarının bir sonucu olarak ABD ve işgal çetesi İran'a yönelik füze saldırılarını geçtiğimiz gün başlattı.

İran tarafından da teyit edildiğine göre başta İran'ın lideri Hamaney olmak üzere üst düzey isimleri söz konusu saldırılarda öldü. İran'ın liderini yanında çocukları ve torunlarıyla beraber öldürdüler. Okula gerçekleştirdikleri saldırıyla onlarca kız çocuğunu katlettiler. Bir tane Yahudi esir için tüm dünyayı ayağa kaldıranlar İran'daki çocuklar için sessiz kalıyorlar. Batı ve işbirlikçileri sergiledikleri bu çifte standart tutumuyla dünyaya adaletsizliği dayatıyorlar.

HEDEF BUGÜN İRAN, YARIN TÜRKİYE!

Müslümanlar İran ile çok çetin bir hesaplaşma yaşadılar. Suriye'de İran'ın işlediği cürümler hala canlılığını korumaktadır. Ancak bu durum zulme ve katliama karşı olan ilkesel tavrımızı ortaya koymamıza engel değildir. Rabbimiz bizlerden adil şahitler olmamızı emrediyor.

AMAÇ ÜMMETE DİZ ÇÖKTÜRMEK

Burada meselenin İran olmadığını görmek gerekiyor. Bugün İran'a nükleer füze sahip olamazsın diyenler yarın Türkiye'ye şu uçağa veya füzeye sahip olamazsın diyeceklerdir. Bu zilleti hiçbirimiz kabul edemeyiz. Herkes şunun farkına varmalıdır ki kuşatma çok daha büyüktür, amaç tüm ümmete diz çöktürmektir. Bu sebeple direnişte en az onun kadar büyük olmalıdır.

Bu süreçte Pakistan'ın Afganistan'ı hedef almasını, İran'ın Irak, Suriye, Lübnan, Yemen üzerindeki mezhepsel yayılmacılığını ve bölgeye konuşlanmış olan ABD üslerini kabul etmemiz mümkün değil. Bugün ABD üslerine ev sahipliği yapmak İran'da yapılan katliamlara ortak olmak demektir. Artık bölge ülke yöneticileri ümmetin arasına nifak ve fitne tohumları ekmekten vaz geçmelidir.

İsrail İran halkını rejimi devirmek için harekete geçmeye çağırıyor. Müslümanlar olarak kendi iç sorunlarımızı kendimiz çözmek durumundayız. Birlikteliğimizi büyütelim, sağlamlaştıralım; bir birimize düşman olmayalım. Bu ayrılık ve düşmanlık bizlere zalimler karşısında zayıf düşürüyor, bugün İran'da ABD saldırılarını alkışlayan bir kesim var, muhalefet adı altında bir araya gelen bu yapılar işbirlikçi tutumları ile emperyalizme hizmet ediyorlar.

BATI VE İŞBİRLİKÇİ REJİMLER SİYONİSTLERCE KUŞATILMIŞTIR

Şurası açıktır ki Epstein dosyaları üzerinden Siyonistler, ABD, Batı ve işbirlikçi rejimleri kuşatmıştır. BM ve AB'nin içi boş kurumları, değerleri ve kokuşmuş sistemleri Siyonistlere hizmet ediyor. ABD ve Siyonist barbarlar bu katliamları uluslararası hukuk karşısında hesap vermeyeceklerini bilinci ile yapıyorlar ve gücünü bu işlevsiz ve çifte standart adalet anlayışından alıyorlar.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Gazze bizlere zalimlere karşı dünyanın vicdanlı insanları ortak hareket ettiğinde ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Hatırlarsanız bu sürecin sonunda Trump dahi Siyonistleri savunmakta zorlandığını ifade etmişti. Dünyanın bütün mazlumları zalimlere karşı bir ve bütün olarak karşı koyacak güce sahiptirler. Allah'ın yardım ettiğine galip gelecek yoktur, buna Gazze'de şahitlik ettik.

Çorum İnsani Değerler Platformu olarak Siyonist yayılmacılığı ve emperyalizmin zorbalığını reddediyoruz. Mazlumların kanı üzerine kurulan hiçbir düzeni meşru görmüyoruz. Emperyalizme ve Siyonizm’e karşı insanlık hattında mazlumların yanında direnişimiz devam edecektir. Siyonist-emperyalist saldırılara karşı bugüne kadar tüm mazlumların yanında olduğumuz gibi İran halkının da yanında olmaya devam edeceğiz.”