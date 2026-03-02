Çorum Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, geçtiğimiz günlerde yapılan çekilişte dikiş makinesi kazanan şanslı oda üyelerine makinelerini teslim etti.

ÇESOB’ta verilen iftar yemeğinin ardından yapılan çekilişte dikiş makinesi kazanan Ahmet Damar, Cemal Özkaya, Meryem Aşık ve Ertan Özgür’e dikiş makinelerini teslim eden Oda Başkanı Balaban, şanslı oda üyelerine makinelerini güle güle kullanmalarını temennisinde bulundu.

Dikiş makinelerinin temininde katkısı bulunanlara da ayrı ayrı teşekkür eden Sadık Balaban, iftar yemeklerini ve çekilişi her yıl geleneksel hale getireceklerini sözlerine ekledi.