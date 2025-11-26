Premium SUV markası JAECOO’nun Çorum yetkili satıcısı ve servisi Evlüce Otomotiv, bölgedeki pazar liderliğini sürdürürken bugün bir kez daha önemli bir teslimat töreni gerçekleştirdi. 2025 yılında ODMD Ocak -Ekim verilerine göre, 4x4 içten yanmalı motorlu araçlar ve premium içten yanmalı C-SUV segmentinde liderliğini sürdüren JAECOO 7’ler görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Evlüce Otomotiv; uygun finans çözümleri, satış sonrası hizmetleri ve bölgeye özel fırsatlarıyla tercih edilen marka olmaya devam ediyor. Özellikle ÇKS kapsamındaki çiftçilere sunulan yılda bir ödemeli ve 4 yıla kadar vadeli kredi imkanları, JAECOO’nun Çorum’daki güçlü konumunu daha da pekiştiriyor.

***

“JAECOO 7’nin 4x4 Gücünü Deneyimlemek için Evlüce Plaza’ya Davetlisiniz”

Evlüce Otomotiv’den yapılan açıklamada, JAECOO’nun 7 farklı sürüş modu ile geliştirilen 4x4 teknolojisiÇorum’un coğrafi yapısı için en ideal seçeneklerden biri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler paylaşıldı:

“Müşterilerimizi JAECOO’nun üstün off-road kabiliyetini deneyimlemek için test sürüşlerine davet ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplu teslimatın tüm kullanıcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Gücün, konforun ve teknolojinin birleştiği JAECOO modelleriyle bölgemizde hizmet vermeye devam edeceğiz.”

***

JAECOO: Klasiğin Ötesinde O

Global pazarda kısa sürede güçlü bir yer edinen JAECOO; adını Almanca “Jäeger” (Avcı) ve İngilizce “Cool” (Havalı) kelimelerinin birleşiminden alarak hem şehirli hem de off-road karakterini yansıtan özgün bir kimlik oluşturuyor.

Marka; İngiltere, Almanya ve farklı ülkelerdeki tasarım merkezlerinde geliştirilen mühendislik altyapısı ile şehir içi Off-Road SUV segmentinde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor. “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesinde” sloganı ise markanın tasarım cesaretini ve premium kalite anlayışını simgeliyor.

***

Türkiye’de 10 Bin Adetlik Satış Başarısı

Türkiye pazarına girişinin ardından hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan JAECOO, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen törenle 10.000 adetlik satış barajını aşmasını kutladı. 100’ün üzerinde kişinin katıldığı törende şu açıklamaya yer verildi:

“10.000 adetlik teslimat, JAECOO’nun Türkiye pazarında ne kadar güçlü bir başlangıç yaptığının göstergesidir. Ürün kalitesi ve satış sonrası desteğimizle kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz.”

***

JAECOO 7: Güvenlik, Üstün Teknoloji ve Yakıt Tasarrufunun Bir Arada Harmanlanması

Toplu teslimatta teslim edilen modellerin büyük bölümünü oluşturan JAECOO 7, hem şehir içi kullanım hem de arazi koşullarında yüksek performans sunan modern SUV tasarımıyla öne çıkıyor.

Güvenlik Özellikleri:

• Gövdede %80 üzeri yüksek dayanımlı çelik kullanım oranı

• Yenilikçi kafes gövde mimarisi

• 21 fonksiyonlu ADAS sürüş destek sistemi

• Geri görüş asistanlarından çarpışma uyarı sistemlerine kadar kapsamlı güvenlik teknolojileri

Yakıt Tüketimi (Kullanıcı Verileri):

• Şehir dışı: 5,6 – 6,9 L

• Ortalama: 7,0 – 7,5 L

• Şehir içi: 8,0 – 8,5 L

Bu veriler, JAECOO 7’nin segmentinde tasarruflu ve ekonomik bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor?

Evlüce Otomotiv Hizmete Devam Ediyor

Bölgenin en çok tercih edilen premium araç yetkili satıcı olan JAECOO Plaza EVLÜCE, satış, servis ve geniş finansman çözümleriyle Çorum’da hizmet vermeyi sürdürüyor.