2. Amatör Küme’de statü değişti. Dokuz takımla başlayan ancak üç takımın çekilmesi nedeni ile yeniden yapılan teknik toplantıda altı takım tek grupta mücadele etme kararı alındı.

Futbol Federasyonu’nun 2. Amatör Küme maçlarını yaş kontenjanı getirmesi üzerine Düvenci Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Oğuzlar Belediyespor takımları lige katılmama kararı almıştı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda gerçekleşen teknik toplantıya Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve 2. Küme takım temsilcileri katıldı. Engin Ayan başkanlığında gerçekleşen toplantıda daha önce 14 Eylül’de başlatılması planlanan 2.Amatör Küme’nin 3 takımın çekilmesi sonrası 28 Eylül Pazar günü başlayacağı belirtilirken, 2. Küme’de bu sezon Osmancık Belediyespor, Kargıserispor, İkbalspor, Gençlerbirliği, Buharaspor ve Bayat Belediyespor toplam 6 takım mücadele edecek. Tek grupta çift devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda ilk iki sırada tamamlayan takımlar 1.Küme’ye yükselecek.