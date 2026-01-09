Çorum Belediyesi, şehrin binlerce yıllık köklü mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Gastro Çorum" projesinin tanıtım toplantısını 13 Ocak’ta gerçekleştirecek.

Toplantıda 30 coğrafi işaretli ürün görücüye çıkacak.

Çorum’un köklü ve zengin mutfak kültürünü uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan "Gastro Çorum" projesinin tanıtım toplantısı, 13 Ocak Salı günü saat 10.30’da Anitta Otel’de gerçekleştirilecek. Gastronomi Şehri Çorum tanıtım toplantısı, Çorum Belediyesi’nin "Gastronomi Şehri" unvanı için yürüttüğü çalışmaların önemli bir adımı olacak. UNESCO tarafından 2004 yılında kurulan ve bugün 72 ülkeden 180 şehrin yer aldığı UNESCO ağı, şehirleri yenilikçi endüstriler alanında bir araya getiriyor. Çorum Belediyesi de gastronomi temasıyla bu prestijli ağa dahil olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Program öncesinde, Çorum’a ait 30 coğrafi işaretli ürün ile başvuru süreci devam eden yöresel lezzetlerin sunumu yapılacak. Anitta Otel lobisinde kurulacak özel stantlarda sergilenecek ürünler, davetlilere Çorum mutfağının zenginliğini yakından tanıma imkânı sunacak. Ayrıca program öncesinde Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, şehre özgü iki yöresel halk oyununu sahneleyerek programa renk katacak.

Yöresel yemek araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin, Çorum gastronomisinin tarihi ve kültürel önemi ile UNESCO başvuru sürecinde kurum ve kuruluşlara düşen sorumluluklar hakkında bilgi verecek. UNESCO başvuru dosyasının hazırlık süreci ise Yasemin Türkan Cerit Doğan tarafından katılımcılarla paylaşılacak. Türkiye’de daha önce Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar UNESCO tarafından "Gastronomi Şehri" ilan edildi. Çorum da bu iller arasına girebilmek amacıyla kapsamlı bir dosya hazırlayarak başvuru sürecini başlatıyor.Hazırlanan başvuru dosyası, Milli UNESCO Komitesi’ne sunulmasının ardından UNESCO’ya resmi olarak iletilecek. "Gastro Çorum" projesiyle, şehrin gastronomi alanındaki birikiminin dünya çapında tanıtılması ve Çorum’un uluslararası alanda güçlü bir marka haline gelmesi hedefleniyor.

Açılış konuşmaları ve sunumların ardından katılımcılara İskilip dolması ikram edilecek. İkram öncesinde, Çorum’un tescilli lezzetlerinden biri olan İskilip dolmasının tarihçesi ve yapım süreci hakkında bilgilendirme yapılacak.