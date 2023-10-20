HARUN AKKAYA
Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan Spor Salonu açılışa gün sayıyor.
Geçici kabulü yapılan Spor Salonu’nun eksikleri giderilerek önümüzdeki ay içinde hizmete açılacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonu eksiklerinin tamamlanması için çalışmalarını yerinde inceliyor.
Salonun tüm eksiklerinin bu ay içinde tamamlanarak önümüzdeki ay içinde hizmete açılması bekleniyor.
Öte yandan salonun resmi açılışı için Aralık ayı içinde yapılacak olan Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nın ilimizde yapılacağı ve Spor Salonu’nun bu organize ile hizmete açılması planlanıyor. Şampiyonanın Aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.