Çorum Belediyesi, EMITT 2026 Turizm Fuarı'nda gastronomi ağırlıklı konseptiyle kentin yöresel lezzetlerini ve kültürel mirasını tanıttı.

Dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından biri olan EMITT 2026 Turizm Fuarı'na katılan Çorum Belediyesi, şehrin öne çıkan gastronomi kültürünü ve binlerce yıllık mirasını dünya vitrinine taşıdı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 5-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen fuarda, Çorum standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Belediye, kentin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtma çalışmalarını sürdürürken, EMITT 2026'ya gastronomi ağırlıklı konseptle katıldı. Stantta şehrin doğal, kültürel ve turistik zenginlikleri tanıtılırken, özellikle yöresel lezzetler ön plana çıkarıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, ziyaretçilere kentin mutfağı ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Stantta leblebi, Çorum baklavası, leblebi kurabiyesi ve Çorum su böreğinin yanı sıra yöresel ürünler de ziyaretçilere ikram edilirken, belediyenin kültür yayınları hediye edildi.