Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD), yeni yıla girerken oto sanayi sektöründe hizmet veren esnafa anlamlı bir sürpriz yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Dernek Başkanı Eyyüp Pehlivan liderliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, 31 Aralık 2024 gecesi toplam 1.500 adet zarf, esnafın dükkan kapılarının altından bırakıldı.

Zarfların içinde, "Siftah Bizden, Bereket Allah’tan" mesajı eşliğinde ufak bir jest yer alıyordu.

Yeni yılın ilk sabahında iş yerlerini açan esnaflar, bu sürprizle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı. Zarfları alan esnaflar, bu jesti sosyal medya hesaplarında paylaşarak ve dernek yöneticilerine ulaşarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Etkinlik ise, esnaf arasında büyük bir takdir topladı. Esnafların tam da bu tür dayanışmalara ihtiyaç duyduğu bir zamanda karşılaştıkları bu sürpriz, yüzleri güldürdü.

Bu anlamlı girişim, sadece maddi bir jest olmanın ötesinde, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan Ahilik geleneğinin modern bir yansıması olarak da yorumlanabilir. Ahilik, dayanışma, yardımlaşma ve esnaf ahlakını temel alan bir toplumsal yapıdır. ÇOSAD’ın bu davranışı, yeni nesil esnaf dayanışmasının bu kadim gelenekten ilham aldığını gösteriyor.

Esnafları desteklemeye yönelik bu tür çalışmaların toplumda farkındalık yaratması beklenirken, ÇOSAD’ın bu adımı başka kurum ve kuruluşlara da örnek olabilecek nitelikte değerlendiriliyor. Yeni yıla moral ve umut dolu bir mesajla başlayan esnaflar ise, bu jestin 2025 yılında bereketli ve huzurlu bir dönemin başlangıcı olmasını temennisinde bulundu.