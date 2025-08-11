Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu’nun kardeşi Safa Coştu, Hatice Yurdagül ile hayatını birleştirdi.
Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen düğün törenine Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, AK Parti İl Bşakanı Yakup Alar, çiftlerin aileleri ve davetliler katıldı.
Misafirlere düğünde İskilip dolması ikram edildi.
Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, mutluluklar diler.
Muhabir: Yüksel Basar