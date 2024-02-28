Çorum’da Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulucami arkasında düzenlenen açılışa AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, BBP İl Başkanı Özkan Yandım ve Cumhur İttifakı teşkilat mensupları katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 31 Mart’ta tüm Türkiye’de Cumhur İttifakı'nın bayrağının dalgalanacağını belirterek, Çorum'dan da rekor oy beklediklerini söyledi.

Konuşmasında muhalefet partisini eleştiren Kandemir, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerden Cumhur İttifakı’na destek vermeye davet etti.

Kandemir; “Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, memleketini seven, bayrağına aşık Cumhuriyet Halk Partili seçmen de bunların planlarını bozacak, gelecek Cumhur İttifakı'nın değer birlikteliğinin yanında duracak, bize el verecek.” dedi

14 Mayıs genel seçimlerinde ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın 6’lı masanın planlarını ve oyunlarını bozduğunu anlatan Kandemir;

"14 Mayıs öncesinde bir masanın çevresinde oturanlar, birbirlerine milletin dertlerini konuşarak, milletin meselelerini o masaya getirerek bir arada olmadılar, bir arada durmadılar. Onlar 'acaba hangimiz hangi makamı alacak' diye bir pazarlığa tutuştular ve 14 Mayıs'ta millet, terörün temsilcileriyle kol kola girenlere 'dur arkadaş' dedi. 'Biz sizin niyetimizi görüyoruz, ne yapmaya çalıştığımızı görüyoruz.' dedi ve 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığında işte o masayı bozdu. Planları, hesapları altüst etti ve Türkiye yeni yüzyılına Türkiye Yüzyılı damgasını vuracak kadrolarla girdi. Bunlar da bir şey değişti mi? Bunlarda bir şey değişmedi. Şehitlerimizin olduğu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi parti temsilcileri bir araya geldiler, teröre lanet bildirgesinin altına imza attılar. İki parti hariç. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi HDP. Şimdi bunlar el ele, kol kola yine bir araya geldiler, alttan, bazen görünür, bazen görünmez şekilde 'acaba ne yapabilirizin hesaplarını yapıyorlar. İnanıyorum ki başta Çorum'dan olmak üzere tüm Türkiye'de bir kere daha milletin vicdanı ve aklı bunların hesaplarını, planlarını bozacak ve inşallah tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın bayrağı dalgalanacak." şeklinde konuştu

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konuşmasında 5 yıldır tevazu, samimiyet ve gayretten hiç ayrılmadıklarını ne dediyse, ne söz verdiyse hepsini gerçekleştirmeye çalıştığını anlattı.

20 yıl daha Çorum Belediyesi’nin mali problemi olmayacağını dile getiren Aşgın; “Biz bu şehrin bugününü değil, önümüzdeki on yılların kurtardık, kurtarmaya devam edeceğiz. Durmak yok. Heyecanımızdan bir şey kaybetmek yok. Tevazuda daha fazla tevazu sahibi olacağız, samimiyette daha fazla samimi olacağız ve daha fazla gayret edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. 1 Mart’ta yeni dönemin projelerini açıklayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” diye konuştu

AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu belirten AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ise ; “Bu dava inancıyla da seçimi zaferle taçlandıracağız.” dedi

Bu seçimin sıradan bir seçim olmadığını aktaran AK Parti İl Başkanı Murat Günay da konuşmasında “Bu sıradan bir seçim değil. Liderlerimiz dünyadaki bütün Müslümanlar için, mazlumlar için bu ittifakı oluşturdu. O yüzden bu seçin sıradan bir seçim değil. Alacağımız her oy Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirecek. Halkın desteği olduğu müddetçe ona kimse zarar veremez.” şeklinde konuştu

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak; “Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı halkımızın teveccühü ile rekor bir oyla liderlerimize sürpriz yapacağız ve özüne sözüne inandığımız Halil İbrahim Aşgın’ı yeniden belediye başkanı seçeceğiz.” dedi

Çorum’da rekor bir oy alacaklarını kaydeden AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise; “Çorumlu seçmenlerimizin bize vereceği destekle yeniden rekor kıracağız. Kimse şu algıyı yapmasın; AK Parti’nin Cumhur İttifakı’nın seçimle ilgili bir sıkıntısı yok. Bizim sorunumuz rekor oyla seçimi kazanmak ve liderlerimize aldığımız oyu götürmek.” ifadelerini kullandı

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da 20 yıldır Çorum’da AK Parti’nin bayrağının hiç inmediğini bundan sonra da inmeyeceğini belirterek, Çorum’da 31 Mart’ta sandıkları da patlatacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve protokol üyeleri Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

SKM’de partililerle bir araya gelen Kandemir, teşkilat üyeleri ile sohbet etti.