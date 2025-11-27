Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye kapsamında İmralı’ya yapılan ziyarete tepki gösterdi.

Cumhur İttifakının, terör örgütü başıyla görüşme kararına verdiği destek ve bu sürece aktif katılımı, affedilemez bir durum olduğunu ifade eden DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Bu durum, "devletin bekası" gibi içi boş kılıflarla açıklanamaz. Bu, yıllarca "vatanı böldürmeyiz" diye bağıranların, bugün canibaşına meşruiyet kapısı açanlara can simidi olmasıdır. Bu ülkede yıllardır, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin suratına tükürmüş, onların acılarını küçük bir iktidar uğruna ayaklar altına alınan ittifak haline gelmiştir. Gerçek milliyetçilik, vatanın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, ekonomisini ve gençlerinin geleceğini korumaktır. MHP ise tüm bu değerlerin talan edilmesine göz yuman, hatta destekleyen, siyasi vebal altındadır. MHP’nin methiyeler dizdiği, Meclise davet ettiği çocuk katili zamanında bir demecinde “neden çekilelim, hergün asker vuruyoruz” diyordu. Bu söze karşılık Sayın Bahçeli’de bir Erzurum mitinginde o zamanki AKP iktidarına çocuk katilini asmak için “iktidarın ip almaya parası yoksa alsana ip” diye ip atıyordu. Bu günde İmralı’ya gitmek için can atıyor ve gruptaki vekillerde ayakta alkışlıyorlar. Gittiler ama ipi yanlarında götürmediler unuttular herhalde bende bir hatırlatayım dedim” dedi.