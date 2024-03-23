25 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak Çorum'da hazırlıklar başladı.

Erdoğan'ın gelişi öncesi kentte cadde ve sokaklarda belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çorum Mitingi’nde Çorum halkıyla buluşacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkını Kadeş Barış Meydan’ındaki buluşmaya davet etti.

KADEŞ MEYDANI SAAT 15.30'DA

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlarla buluşmak üzere Çorum’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini heyecanla beklediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, tüm Çorumluları 25 Mart Pazartesi günü saat 15.30’da Kadeş Barış Meydanı’ndaki mitinge davet etti.

BU CADDELERE ARAÇ PARKI YASAK

Bu arada Pazartesi günü bazı caddelerde araç parkı da yasaklandı. Bu konuda vatandaşlar da uyarıldı.

Gazi, İnönü, Ilıca Caddesi, Akşemseddin Caddeleri ile Tuzcular Kavşağı'ndan Çorum Belediyesi istikametine araç parklarına müsaade edilmeyecek.