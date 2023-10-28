Tahmini Okuma Süresi: dakika

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl düzenlenen Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasında şampiyonluğu Gülabibeyspor kazandı.

Final maçında Mimar Sinanspor’u 2-1 yenen Gülabibeyspor takımı sezona şampiyonluk kupası ile başlayacak.

Altı takımın iki grupta mücadele ettiği Cumhuriyet Kupası finalinde İtfaiye sahasında oynanan final maçını Vali Yardımcısı Bayram Köse, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ise iki takım yöneticileri ve taraftarları izlediler.

Bu sezon yükseldiği 1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefi ile hazırlanan ve kadrosuna çok sayıda tecrübeli futbolcu katan Gülabibeyspor takımı kadrosunun büyük bölümü U 18 takımında oynayan gençlerle kurula Mimar Sinan önünde hayli zorlandı.

Maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçerken orta sahada rakibine iyi baskı yaparak pozisyon bulmasına engel olan Mimar Sinan takımı 27. dakikada hazırlanış olarak mükemmel bir pozisyonda Yiğit Emin’in attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti.

35. dakikada Gülabibeyspor takımı korner atışından ceza sahası içindeki karambolde Sadık Yücel’in golü ile skoru eşitledi ve ilk yarı karşılıklı bu gollerle 1-1 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıya Gülabibeyspor daha baskılı başladı ancak pozisyon bulmakta zorlandı. 61. dakikada Onur’un rakibine yaptığı sert hareket sonrasında direk kırmızı kart görmesi ile ortalık bir anda karıştı ve bu pozisyonde yedek kulübesinden Ali Koçak ta kırmızı kart gördü.

Maçın 68. dakikasında Mimar Sinan atağında ceza sahasına yapılan ortada Nurican’ın ters kafa vuruşunda kendi ağlarına gönderdiği top yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırması ve hakeminde buna uyması ile iptal edildi.

Oyunun son yarım saatlik bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kalan Gülabibeyspor ani ataklarla etkili olmaya çalıştı ve 73. dakikada yine yandan toptan Nurican’ın attığı golle maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Maçın kalan bölümünde Mimar Sinan’ın beraberlik çabası sonuç vermedi ve maçtan 2-1 galip ayrılan Gülabibeyspor sezona kupa ile başladı.